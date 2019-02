Pelé usa as redes sociais para lamentar o incêndio no CT do Flamengo

Uma tragédia aconteceu na madrugada desta sexta-feira no CT do Flamengo. Um incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio, causou a morte de dez pessoas e deixou outras três feridas. Ao saber da notícia, Pelé usou seu perfil no Twitter para lamentar o ocorrido.

"Meu dia começou com as notícias sobre o incêndio no CT do Flamengo - um lugar onde jovens perseguem seus sonhos. É um dia muito triste para o futebol brasileiro", escreveu o ex-jogador e ídolo brasileiro ao compartilhar a publicação feita pelo Flamengo.

Nas redes sociais, o perfil oficial do clube rubro-negro afirmou estar de luto. A publicação deu início a uma corrente de solidariedade entre times brasileiros e até mesmo estrangeiros desejando força aos famíliares das vítimas, colegas e profissionais do clube. O Flamengo informou que está fazendo tudo ao seu alcance para minimizar o sofrimento dos familiares que perderam seus filhos e parentes.

O fogo antingiu a parte mais velha do Ninho do Urubu, onde ficava o alojamento das categorias de base. As vítimas, segundo os Bombeiros, são atletas de 14 a 17 anos que dormiam no local, e funcionários do clube, conforme informou o vice-governador do Rio, Cláudio Castro. Jogadores como Vinicius Juniors e Lucas Paquetá, ambos ex-Flamengo, também demonstraram preocupação com o fato. A imprensa internacional repercutiu a tragédia e alguns atletas da base também já começaram a se manifestar.