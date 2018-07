Pelé visitará Cuba para ver jogo entre Cosmos e seleção local

Pelé visitará Cuba pela primeira vez na próxima semana para assistir a uma partida entre o Cosmos, de Nova York, e a seleção de futebol cubana, disse nesta quinta-feira uma autoridade da federação do país caribenho.

O vice-presidente da Associação de Futebol de Cuba, Antonio Garcés, disse a um jornal local que "o rei do futebol, Pelé, virá para Havana... para o esperado amistoso de 2 de junho no campo do estádio Pedro Marrero".

No início de março, Cuba aprovou a realização do jogo do Cosmos de Nova York, na primeira visita de uma equipe esportiva profissional norte-americana à ilha desde a reaproximação diplomática entre Washington e Havana.

Pelé se aposentou em 1977 no Cosmos, time pelo qual jogou durante três anos, iniciando uma nova etapa para a conversão do futebol em um esporte popular nos Estados Unidos.

A delegação do Cosmos tem como planejamento chegar a Havana no domingo. A visita é a mais notável realizada na ilha por uma equipe profissional dos Estados Unidos desde quando o Baltimore Orioles, da Liga Profissional de Beisebol, jogou em Havana em 1999.