Pelé volta a chamar de 'desastre' os 7 a 1 do Brasil para a Alemanha

Em recente entrevista fora do Brasil, Pelé voltou a comentar do trágico resultado da seleção diante da Alemanha na Copa do Mundo de 2014. O Rei do Futebol lamentou os 7 a 1 e disse que somente Deus poderia explicar ou mesmo prever uma goleada desse tamanho. Pelé recupera-se bem de sua saúde após passar semanas internado. Ele reduziu sua agenda, a pedido médico, mas ainda continua atendendo alguns de seus compromissos, principalmente fora do País.

"Eu vi a Alemanha jogar dois anos antes da Copa do Mundo. Era um time muito bom, bem preparado. Na Copa, depois, aconteceu aquele desastre e foi realmente um desastre. O Brasil podia perder de um ou dois, mas nunca de sete. Ninguém poderia imaginar. Só Deus pode explicar o que aconteceu", disse Pelé, em entrevista para jornalistas estrangeiros. Ele ainda ressaltou que depois do 7 a 1, o Brasil ainda perdeu para a Holanda de 3 a 0, o que só fez aumentar o desastre no Mundial.

Perguntado também sobre os melhores jogadores do momento, Pelé aponta Messi e Cristiano Ronaldo, mas não coloca Neymar como terceira opção. Prefere destacar a categoria de Hazard, do Chelsea. "Discutíamos sobre os principais jogadores do momento e disse que Messi e Cristiano Ronaldo são os melhores. O Messi tem sido o mesmo por dez ou 12 anos. Mas o Hazard é um ótimo jogador. Mas é difícil dizer se ele é o terceiro melhor do mundo", comentou Pelé. Neymar, que vem se destacando no Barcelona, não foi citado por ele.