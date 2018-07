Pelé volta a criticar a preparação do Brasil para a Copa: 'É frustrante'

SÃO PAULO - As incertezas em relação à Copa do Mundo voltaram a ser abordadas por Pelé, que fez críticas à demora do País em iniciar as obras para a competição. O tricampeão mundial pela seleção brasileira lembrou que a escolha da Fifa para sede do evento ocorreu em outubro de 2007 e, mesmo com o tempo hábil para se preparar, o Brasil não conseguiu entregar os estádios no prazo estimado.

"É frustrante. Ganhamos o direito de ter a Copa do Mundo há seis anos, eu estava lá. Agora, a uma semana, duas semanas do evento, as arenas da Copa não estão completas. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse Pelé à Rádio Estadão na manhã desta quinta. Nesta semana, o Rei do Futebol afirmou também que os protestos e os próprios atrasos das obras devem afastar os turistas do Brasil. Na ocasião, Pelé afirmou que 25% dos estrangeiros já desistiram da viagem ao Brasil.

A 21 dias da abertura da Copa do Mundo, a Arena Corinthians, palco da partida inaugural da competição, que receberá Brasil e Croácia, ainda não foi completamente concluída - a montagem das arquibancadas provisórias está em andamento no setores norte e sul. Na Arena da Baixada e na Arena Pantanal ainda ocorre a instalação de parte dos assentos.

Os trabalhos no entorno da Arena Corinthians também não foram concluídos. No último domingo, o estádio recebeu quase 37 mil pessoas no primeiro jogo-teste para o Mundial. A segunda partida será disputada no dia 1.º de junho. A abertura do Mundial, por sua vez, ocorrerá no próximo dia 12, na estreia da seleção brasileira.