Pelé volta a ser internado em São Paulo, com condição clínica 'boa e estável'

Pelé está internado mais uma vez no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador de todos os tempos deu entrada na unidade médica nesta terça-feira para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, região do intestino grosso, que descobriu em setembro de 2021. Ele não está na UTI e passa por monitoramento de tumores no intestino, fígado e pulmão.

Segundo boletim médico ao qual o Estadão teve acesso, as condições clínicas de Pelé "são boas e estáveis". De acordo com os médicos que cuidam de Pelé, a alta hospitalar "deve acontecer nos próximos dias". O quadro de saúde do Rei do Futebol é tranquilo. Sua internação se dá para a realização de exames que já estavam previstos.

Desta vez, não está previsto que Pelé seja submetido a sessões quimioterapia para combater os tumores. Em fevereiro, o ex-jogador foi hospitalizado para tratar uma infecção urinária. O boletim é assinado pelos médicos Fabio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon, em 2021, e precisa ir ao hospital com certa frequência para dar seguimento ao atendimento dos médicos. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que o ex-atleta de 81 anos esteve no local para dar continuidade ao tratamento.

Em tratamento contra o câncer, o ex-jogador já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital, em setembro do ano passado.

Em janeiro deste ano, a saúde de Pelé já havia sido assunto, já que exames constaram uma mestástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado do ex-atleta.