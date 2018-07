Pellé marca dois, mas Southampton só empata com o Tottenham

Atualizado às 13h30

O italiano Graziano Pellé fez de tudo neste sábado. Em dia inspirado, marcou duas vezes e viu o Southampton ficar em vantagem diante do Tottenham em duas oportunidades. Mesmo atuando em casa, no entanto, a equipe vacilou, permitiu o empate por 2 a 2 aos londrinos, e continuou fora da zona de classificação para as competições europeias do Campeonato Inglês.

O resultado levou o Southampton a 57 pontos, na sétima colocação, enquanto o Tottenham subiu para sexto, com 58. Na próxima rodada, o Southampton duela com o Sunderland fora de casa, no sábado que vem. No domingo, o Tottenham terá a difícil missão de pegar o Manchester City, em casa.

O jogo deste sábado foi bastante movimentado e o Southampton saiu na frente aproveitando um vacilo da defesa adversária. Ben Davies escorregou, Ryan Mason bobeou na frente de Pellé e o italiano tocou para a rede. O empate saiu no fim da primeira etapa, quando Lamela tocou de cabeça após cruzamento da direita.

No segundo tempo, Graziano Pellé voltou a colocar os donos da casa em vantagem. Após cruzamento da direita, ele testou firme, sem chance para Lloris. Mas não demorou para o empate sair. Chadli recebeu dentro da área, dominou e, mesmo com pouco ângulo, bateu firme, cruzado, selando o resultado.