Pellegrini acerta com time chinês após deixar Manchester City

Após deixar o comando do Manchester City, o técnico chileno Manuel Pellegrini foi anunciado neste sábado como o novo treinador do Hebei China Fortune. O clube chinês tem em seu elenco o brasileiro Aloísio "Boi Bandido", o argentino Ezequiel Lavezzi e o marfinense Gervinho.

Pellegrini, de 62 anos, se junta a outros treinadores de renome que atualmente trabalham no futebol chinês, como o sueco Sven-Goran Eriksson, do Shanghai SIPG, e o brasileiro Luiz Felipe Scolari, do Guangzhou Evergrande.

O treinador chileno chega ao futebol chinês após passagem bem-sucedida no comando do Manchester City. Pelo time inglês, ele faturou um título do Campeonato Inglês e dois da Copa da Liga Inglesa. Além disso, levou a equipe até a semifinal da Liga dos Campeões pela primeira vez na história do clube.

Em fevereiro, Pellegrini anunciou que sairia do City no mês de junho, ao fim da temporada europeia. Ele foi substituído por Josep Guardiola, que estava no comando do Bayern de Munique.