Pellegrini admite insatisfação, mas diz confiar no City

Mais uma vez o Manchester City está decepcionando seus torcedores na Liga dos Campeões. Mesmo com um dos principais elencos do futebol mundial, a equipe é a lanterna do Grupo E, com apenas dois pontos em quatro jogos, e pode ser eliminada já na primeira fase se não vencer o Bayern de Munique nesta terça-feira, em casa. O próprio técnico Manuel Pellegrini admite a insatisfação com a campanha da equipe, mas prefere ainda se ater às chances de classificação.

"É importante para este clube ir bem na Europa. Amanhã (terça), o time vai lutar até o fim para se manter na Liga dos Campeões", garantiu. "Se nós não nos classificarmos, vamos analisar o porquê, mas nós precisamos jogar a partida de amanhã e diante da Roma (dia 10 de dezembro) antes de tirar conclusões. Ninguém, nem eu nem o time, está feliz com o jeito que temos jogado, mas temos uma última chance."

Para o confronto, o Bayern não poderá contar com Philipp Lahm, Javi Martinez e David Alaba, lesionados, mas o City também tem problemas: David Silva, Edin Dzeko e Aleksandr Kolarov, todos fora por problemas físicos, além de Yaya Touré e Fernandinho, suspensos. "Eles têm lesões, mas nós também temos jogadores importantes fora. Grandes times têm grandes elencos e outros jogadores podem jogar muito bem", comentou Pellegrini.