Pellegrini ainda quer novas contratações no City

O chileno reconheceu o trabalho da diretoria, mas pediu que a equipe ainda busque mais alguns nomes no mercado. "Todo o mês de julho e uma parte do de agosto será para completar o elenco. Não está totalmente completo, mas estamos muito perto de completá-lo", declarou o treinador.

Pellegrini exaltou as contratações, mas apontou que elas eram necessárias após as perdas de jogadores como Mario Balotelli, negociado com o Milan ainda na última temporada, Carlitos Tevez, que foi para a Juventus há algumas semanas, e Kolo Touré, vendido para o Liverpool.

"O clube gastou dinheiro em nomes importantes, como Stevan (Jovetic) e Negredo. Mas precisamos estar cientes de que antes havia Balotelli e Tevez, no ano passado, então tivemos que substituir dois jogadores muito bons com outros dois jogadores muito bons", comentou.