Pellegrini confia em classificação após 'sacrificar' Copa da Inglaterra

O Manchester City chega às oitavas de final da Liga dos Campeões num péssimo momento. A equipe perdeu seus últimos dois jogos pelo Campeonato Inglês, para Leicester City e Tottenham, praticamente dando adeus ao título, e no domingo levou sonoros 5 a 1 do Chelsea, caindo na Copa da Inglaterra.

Mesmo assim, o técnico Manuel Pellegrini está confiante. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, na véspera da partida de ida contra o Dínamo de Kiev, ele afirmou que, com o elenco enxuto, precisou "sacrificar" a Copa da Inglaterra. Na Liga dos Campeões, quer manter o City vivo.

"Nós teremos uma equipe similar àquela que jogou o último jogo no Inglês. Nós temos que tomar uma decisão difícil no jogo contra o Chelsea. Tínhamos só 13 jogadores do elenco à disposição e não poderíamos correr o risco de perder mais, então tivemos que sacrificar um torneio. Nós temos a intenção de continuar em todas as competições. Vencemos nosso grupo na Liga dos Campeões e vamos tentar ir o mais longe possível", disse ele.