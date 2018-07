Pellegrini confirma desfalque de David Silva no Manchester City

MANCHESTER - O técnico Manuel Pellegrini confirmou nesta sexta-feira que o meia David Silva desfalcará o Manchester City diante do Crystal Palace, domingo, pelo Campeonato Inglês. O espanhol sofreu uma lesão no tornozelo diante do West Bromwich, na última segunda-feira, e não terá condições de jogo neste final de semana.

Maestro da equipe, David Silva sofreu uma contusão no tornozelo durante o jogo e precisou deixar o campo mais cedo, aos 21 minutos do segundo tempo. A preocupação aumentou principalmente porque a lesão aconteceu no mesmo tornozelo que havia tirado o meia da partida contra o Sunderland, na semana passada.

Com o anúncio do desfalque, Silva se juntou a Jesús Navas e Nastasic, que, também lesionados, já eram ausências confirmadas. "Nós temos o David Silva, o Jesús Navas e o Nastasic fora por contusão. Todos os outros jogadores estão em forma", comentou Pellegrini.

O técnico chileno, no entanto, preferiu não comentar mais a fundo a contusão de David Silva e não revelou detalhes do problema físico do meia. "O David está trabalhando, melhorando. Com o Navas é tornozelo, a mesma coisa. Esses três jogadores estão machucados, nós não sabemos muito mais sobre o David."

Ao dizer que todos os outros jogadores do elenco estão em forma, Pellegrini esqueceu-se de Yaya Touré. O volante ainda se recupera de uma lesão muscular na perna direita que o tirou das últimas duas partidas e é dúvida para o duelo com o Crystal Palace.