Pellegrini diz que críticas a Kaká foram injustas

O longo período de recuperação de Kaká foi visto de maneira crítica por parte dos torcedores e dirigentes do Real Madrid - havia rumores de que o brasileiro estaria se poupando para a Copa do Mundo da África do Sul. Crítica esta, no entanto, que Manuel Pellegrini fez questão de se opor nesta sexta-feira.

Para o treinador do Real Madrid, o meia brasileiro é um excelente profissional e fez o possível para retornar o quanto antes. Kaká estava afastado desde 10 de março, quando sofreu uma contratura muscular na perna esquerda, mas voltou a ser relacionado para o jogo contra o Zaragoza, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

"Foi injusto especular sobre a sua índole, Kaká é um profissional corretíssimo e assim que deixou de sentir dor eu o relacionei", garantiu Pellegrini nesta sexta-feira. "A equipe perdeu muito sem ele, por suas assistências e gols é um jogador muito importante".