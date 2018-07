Pellegrini diz que esperava ser demitido do Real Madrid

O técnico Manuel Pellegrini, demitido pelo Real Madrid na quarta-feira, afirmou nesta quinta que já esperava ser despedido pelo time espanhol após terminar a temporada 2009/2010 sem conquistar títulos. O treinador chileno afirmou que sai do time de Madri com a sensação de ter deixado o trabalho pela metade.

"Eu estava esperando isso há algum tempo", afirmou Pellegrini, depois do presidente Florentino Perez decidir não mantê-lo no clube para a próxima temporada e acertar a contratação do português José Mourinho, que conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa pela Inter de Milão.

O treinador chileno disse em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser que ele não conseguiu fazer o que ele queria e, por isso, está deixando o Real Madrid "com um sentimento de estar no meio do caminho."

Pellegrini revelou, ainda, que não se comunicava desde agosto com Florentino Perez, que tomou a decisão "errada" de liberar os holandeses Wesley Sneijder e Arjen Robben contra a sua vontade.