Pellegrini diz que Kompany poderá perder resto da temporada

Sem Kompany em campo na etapa final, o City acabou derrotado por 4 a 2 no clássico de Manchester e o treinador chileno disse, ao ser questionado em entrevista coletiva sobre o período de recuperação do jogador, "não saber se ele estará pronto para jogar antes do final da temporada".

O City tem apenas mais seis jogos para disputar nesta reta decisiva do Campeonato Inglês e hoje o time se vê fora da briga pelo título, pois ocupa apenas a quarta posição da tabela, 12 pontos atrás do líder Chelsea. A equipe tenta, pelo menos, assegurar sua classificação à próxima Liga dos Campeões, o que passou a ficar em risco com a aproximação do Liverpool, quinto colocado, apenas quatro pontos atrás da equipe de Manchester.

O City não poderá contar com Kompany na partida deste domingo, diante do West Ham, em casa, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, e a situação incômoda do time voltou a provocar especulações da mídia britânica dando conta que Pellegrini poderá ser demitido do seu cargo ao final desta temporada. O treinador, porém, minimizou a importância do assunto ao ser questionado sobre o seu futuro nesta sexta.

"A (especulação) é a mesma, toda vez que você dirige um grande clube. Isso não acontece apenas aqui. Este é o pior período de resultados desde que eu cheguei e 2015 tem sido um ano muito ruim. Se você não consegue os resultados que o clube merece, todos falam sobre mudança de técnico. Isso acontece aqui, na Espanha e em qualquer lugar do mundo", ressaltou.