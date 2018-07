Pellegrini estreia no City com derrota na África do Sul O espanhol Manuel Pellegrini fez neste domingo a sua estreia como técnico do Manchester City. Em Pretoria, na África do Sul, onde o time inglês começa a sua pré-temporada, a equipe enfrentou o local SuperSport United e acabou derrotada por 2 a 0. O rival foi só o sexto colocado no último Campeonato Sul-Africano.