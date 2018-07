Pellegrini fará estreia no City contra time sul-africano

O jogo faz parte do tour de pré-temporada do City pelo país africano. No dia 18, os ingleses vão duelar com o AmaZulu FC, em Durban. A viagem vai completar o trabalho de preparação do time para a temporada europeia.

Atual vice-campeão inglês, o City enfrentará o Newcastle na estreia da temporada 2013/2014 do campeonato. A rodada de abertura será disputada nos dias 17 e 18 de agosto.

Pellegrini foi anunciado pela diretoria do City no início deste mês, em substituição a Roberto Mancini, demitido de forma surpreendente em maio. O novo treinador, com passagens por Real Madrid, Villarreal e Málaga, assinou contrato de três anos com o clube da Inglaterra.