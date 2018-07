Pellegrini prevê o pior sobre o seu futuro no Real Madri

O time, que venceu a Copa dos Campeões da Europa por nove vezes, está um ponto atrás do líder Barcelona, que enfrenta o Real Valladolid também no domingo.

Mesmo a vitória inesperada no último dia pode ser insuficiente para salvar o cargo de Pellegrini, que ficou claramente incomodado com os rumores que colocam o técnico da Inter de Milão, Jose Mourinho, como treinador do Real.

"Durante todo o ano, e nas últimas semanas, não houve uma resposta clara ," disse Pellegrini. "Mesmo com a incerteza, eu sempre contei com o apoio dos jogadores," acrescentou.

O chileno disse que é possível que existam fatos motivando os rumores sobre a sua saída, mas defendeu o seu histórico no último ano. "Se, qualquer que seja o motivo, o meu projeto não continuar, a pessoa que chegar vai ter um trabalho difícil. Ele terá que vencer mais de 100 pontos na liga para ter um desempenho melhor do que o meu," disse.