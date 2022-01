Pelo 2º ano seguido, Corinthians é líder do ranking da CBF no futebol feminino

Pelo segundo ano consecutivo, o Corinthians é o líder do Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino da CBF. Com 11.360 pontos, as tricampeãs do Campeonato Brasileiro Feminino em 2021 seguem na ponta da tabela de classificação depois de uma temporada praticamente irretocável. A divulgação da listagem oficial foi feita pela Diretoria de Competições da CBF.

Na temporada passada, o Corinthians garantiu o título das três principais competições em que entrou em campo. Além do Brasileiro Feminino, as comandadas do técnico Arthur Elias foram campeãs da Copa Libertadores Feminina e do Campeonato Paulista. O sucesso foi determinante para a manutenção da liderança do ranking nacional.

Na vice-liderança aparece novamente a Ferroviária, com 8.952 pontos. Em 2021, o time de Araraquara (SP) ficou na terceira colocação do Brasileiro Feminino, garantindo assim uma vaga na Libertadores de 2022. Fechando o Top 5, a equipe paulista é seguida pelo Avaí/Kindermann-SC (8.632 pontos) em 3.º, Santos-SP (8.568) em 4.º e Flamengo (8.112) em 5.º.

Outro destaque fica por conta do Palmeiras, que ganhou 10 posições e agora figura na 11.ª posição com 6.340 pontos. Vice-campeão do Brasileiro, o time alviverde foi que mais avançou no ranking dos que disputam a Série A-1. Em 2021, aparecia na 21.ª colocação, com 4.000 pontos.

O ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes em competições das últimas cinco temporadas. Além da relação das equipes apresentada no Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino, a CBF também divulga o Ranking Nacional das Federações

Confira o Top 10 do Ranking Nacional de Clubes 2022:

1.º - Corinthians-SP - 11.360 pontos

2.º - Ferroviária-SP - 8.952

3.º - Avaí/Kindermann-SC - 8.632

4.º - Santos-SP - 8.568

5.º - Flamengo-RJ - 8.112

6.º - São José-SP - 7.624

7.º - Internacional-RS - 7.128

8.º - Minas Brasília-DF - 6.696

9.º - Grêmio-RS - 6.632

10.º - São Paulo-SP - 6.600