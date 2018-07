Pelo acesso, Vasco espera mais de 60 mil pessoas no Maracanã

Com a necessidade de ganhar apenas mais um ponto para consolidar o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco espera um Maracanã lotado neste sábado, no Rio, no jogo contra o Icasa, pela 37.ª e penúltima rodada da Série B, para a festa da volta à elite do futebol nacional. A diretoria do clube acredita que em torno de 60 mil vascaínos compareçam ao estádio.

Para os dirigentes, há uma outra disputa em jogo. A do recorde de público presente no atual Maracanã em partidas entre clubes. O maior público em 2014 foi registrado no jogo entre Flamengo e Leon, do México, quando o rival rubro-negro deixou o campo eliminado da Copa Libertadores diante de 60.451 pessoas.

Nesta quarta-feira, o atacante Jhon Cley fez uma convocação para os torcedores e endossou a ideia da diretoria. Ele marcou o seu primeiro gol nos profissionais do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Vila Nova, na última terça, no estádio de São Januário, no Rio. "Espero que a torcida lote o Maracanã e que a nossa equipe possa fazer um bom jogo", disse o jovem atleta, de 20 anos.