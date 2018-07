Pelo campeonato francês, Marselha derrota Valenciennes

O Marselha lutou pela inspiração até os quatro minutos dos acréscimos, quando o zagueiro central Fanni recebeu um cruzamento de Jeremy Morel pela esquerda e escorou para o gol.

O time acumula 46 pontos de 25 jogos, cinco atrás do Paris St Germain, que no domingo visita o Sochaux. Na semana que vem é a vez de o Marselha ir ao campo do PSG.

O Olympique de Lyon, a um ponto do segundo colocado, visita o Girondins Bordeaux também no domingo.

"Quando jogamos simplesmente tudo é possível", disse Fanni à rede de TV Canal Plus. "Fizemos algumas coisa boas e vencemos por causa de nosso coração".

André-Pierre Gignac desperdiçou um par de chances para o Marselha no primeiro tempo, e o Valenciennes se contentou em assistir.

Gignac foi auxiliado pela bola cruzada de Mathieu Valbuena e pela saída mal calculada do goleiro Nicolas Penneteau, mas chutou longe.

Faltando três minutos para o final, Fanni aproveitou uma cobrança de falta de Valbuena e chutou forte na trave esquerda de Penneteau.

O Valenciennes continuou em 11º com 33 pontos.Ainda neste sábado, o campeão Montpellier encara o lanterna Nancy, e o Nice subirá para quarto se bater o Bastia fora de casa.

(Por Julien Pretot)