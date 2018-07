Pelo inglês, Manchester City bate Norwich por 4 a 3

O United manteve a ponta, com sete pontos de vantagem sobre o City, depois que Gareth McAuley mandou a bola contra suas próprias redes e de Robin van Persie garantir 2 a 0 sobre West Bromwich Albion.

O goleador do City, Dzeko, marcou duas vezes nos dois primeiros minutos de jogo. Outro tento dele foi creditado como gol contra do goleiro do Norwich, Mark Bunn. O cartão vermelho a Samir Nasri, aos 44 minutos do primeiro tempo, ameaçou o domínio do City.

O Tottenham Spurs assumiu o terceiro lugar ao derrotar o Sunderland, de virada, por 2 a 1, enquanto o Aston Villa perdeu a terceira colocação ao ser derrotado em casa pelo Wigan por 3 a 0.

(Reportagem de Mark Meadows)