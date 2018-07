Pelo segundo dia seguido, confusão e briga no clube agitam o Palmeiras

SÃO PAULO - Pelo segundo dia consecutivo, a sede social do Palmeiras recebeu protestos e por alguns minutos parecia uma praça de guerra. Na sexta-feira, conselheiros chegaram a trocar socos e até cadeiras foram arremessadas. Neste sábado, um protesto com faixa e mais discussões agitaram o clube.

Torcedores estenderam uma faixa com os dizeres "Acabou a paz" dentro do clube e a polícia foi chamada para prestar auxílio e evitar maiores confusões. Apesar do reforço policial, conselheiros mais exaltados discutiram arduarmente no bar das piscinas, nas lanchonetes das quadras de tênis e no restaurante da sede social, mas não foram relatados grandes incidentes.

Os grandes alvos dos conselheiros são os grupos que defendem os ex-presidentes Affonso Della Monica e Mustafá Contursi, dirigentes que defenderam e apoiaram a candidatura do presidente Arnaldo Tirone, apontado como principal responsável pela crise estabelecida no clube.

Enquanto o clima é quente pelos lados do clube, o Palmeiras está em Recife para a partida contra o Náutico, domingo, às 16h, no Estádio dos Aflitos.