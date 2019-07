Pelo terceiro ano seguido, Anderson Daronco vai apitar Corinthians x Palmeiras

O árbitro gaúcho Anderson Daronco, de 38 anos, é quem vai apitar o clássico do próximo domingo entre Corinthians e Palmeiras, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. A CBF confirmou na manhã desta quarta-feira a presença dele no clássico. Será a terceira presença dele no dérbi paulista nos últimos anos. Os auxiliares dele serão Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno Junior.

Daronco trabalhou no clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro tanto em 2017 como em 2018. Nas duas ocasiões o jogo foi disputado na Arena Corinthians. No primeiro ano, o time da casa ganhou por 3 a 2 e no outro encontro, realizado em maio de 2018, a equipe alvinegra voltou a vencer, ao fazer 1 a 0 sobre o rival.

O árbitro atuou neste ano em seis partidas da Série A, a última delas o encontro entre Fluminense e São Paulo no Maracanã, no último sábado, vencida pelo time paulista por 2 a 1. Nesta temporada Daronco apitou também partidas da Copa Libertadores e trabalhou em um jogo da Copa América, a vitória por 4 a 0 do Uruguai sobre o Equador no Mineirão, pela fase de grupos.

A partida no próximo domingo será às 19h, na Arena Corinthians. Após perder a liderança do Campeonato Brasileiro na última rodada para o Santos, o Palmeiras vai tentar recuperar o posto. Como tem um jogo a menos no Brasileiro, o Corinthians buscará se manter os primeiros colocados da classificação.