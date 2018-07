Pelo time B, Tevez volta a jogar pelo Manchester City após 5 meses

MANCHESTER - Mais de cinco meses depois de sua última partida oficial, o atacante Carlitos Tevez voltou a jogar nesta terça-feira. Tentando reconquistar espaço no Manchester City, o jogador esteve em campo pela equipe B do clube, na Liga de Desenvolvimento, diante do Preston North End, na derrota por 3 a 1.

Tevez esteve em campo nos 45 minutos iniciais, antes de ser substituído no intervalo por Jordi Hiwula. O argentino deu apenas um chute a gol no tempo em que esteve em campo e viu o Manchester City terminar o primeiro tempo empatando em 1 a 1.

O atacante foi afastado da equipe principal por ter se recusado a entrar na partida diante do Bayern de Munique, na derrota por 2 a 0, no dia 27 de setembro do ano passado, pela Liga dos Campeões da Europa. Desde então, o jogador passou a se desentender com o clube e com o técnico Roberto Mancini.

Tevez chegou a pedir para ser transferido por diversas vezes e chegou a negociar com Inter de Milão, Milan e Paris Saint-Germain, mas sem sucesso. Irritado com o afastamento, o jogador viajou para Buenos Aires sem autorização e passou a ser punido pelo clube. A imprensa inglesa estima que ele tenha perdido cerca de dez milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) em multas.