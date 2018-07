Pelo topo, Vasco terá apoio da torcida contra Oeste em Manaus

Com quase 20 mil ingressos vendidos por antecipação, o Vasco vai contar com a força de sua torcida no jogo desta terça-feira, a partir das 21h50, pela 23ª rodada da Série B. Em busca de melhor renda, o mandante Oeste resolveu levar a partida para a Arena Amazônia, em Manaus, onde os vascaínos serão imensa maioria nas arquibancadas.

Será, portanto, uma ótima chance para o Vasco se recuperar do tropeço da última rodada, quando empatou com o Atlético-GO em Brasília e desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série B. O time carioca ainda está bem posicionado, dentro da zona que dá o acesso à elite: ocupa a terceira posição com 39 pontos, dois atrás do líder Avaí.

A "novidade" no time é a volta do atacante Kleber, que cumpriu três jogos de suspensão e vai entrar na vaga de Edmílson, justamente o autor do gol no empate com o Atlético-GO. Além disso, o técnico Joel Santana vai manter o esquema com três volantes - Fabrício, Guiñazu e Pedro Ken -, pois não abre mão do seu estilo de jogo. Na zaga, Luan está escalado para o lugar de Douglas Silvas, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada.

Na segunda-feira, o Vasco treinou por apenas 30 minutos na Arena Amazônia, numa atividade que foi acompanhada por um grupo de 50 torcedores. Entusiasmados, eles saudaram Joel Santana o tempo todo com palavras de incentivo. Assim, mostraram que o time carioca vai mesmo se sentir em casa no jogo contra o Oeste em Manaus.