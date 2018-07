Pelo Twitter, Kaká nega ter acordo firmado com o PSG

MADRI - Horas antes de o Real Madrid enfrentar o Barcelona pelas quartas de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira, no Estádio Santiago Berbabéu, Kaká resolveu vir a público para negar que exista qualquer acordo firmado com outro clube para viabilizar a sua futura saída do time espanhol. Por meio de sua página no Twitter, o meia desmentiu notícias veiculadas pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, que davam conta de que ele já teria feito um acerto com o Paris Saint-Germain.

"Não é verdade a notícia de que eu tenha acertado qualquer acordo com outro clube", disse o brasileiro em uma mensagem, para depois reforçar o seu compromisso com o time que defende em outra: "Sigo totalmente focado em conquistar meus objetivos coletivos e pessoais no Real Madrid".

Segundo o prestigiado diário italiano, o Paris Saint-Germain já teria entrado em acordo com Kaká, sendo que a sua ida para o time francês agora estaria dependendo apenas de um acerto financeiro entre o Real Madrid e o clube da capital francesa.

Kaká é o segundo jogador brasileiro de grande destaque a ter o seu nome envolvido em uma possível ida para o PSG em um intervalo de menos de uma semana. Na última quinta-feira, o atacante Alexandre Pato descartou, por meio de um comunicado oficial, a possibilidade de deixar o Milan e ir para a equipe parisiense. Parte da imprensa europeia já dava a negociação como certa, mas o jogador avisou que pretendia seguir na Itália para poder seguir "contribuindo com a história" do time pelo qual ele já ganhou dois títulos e marcou 60 gols em 138 partidas.

Segundo relatos da imprensa europeia, o Paris Saint-Germain teria oferecido 35 milhões de euros ao Milan por Pato e pagaria salários anuais entre 6 e 7 milhões de euros ao atleta.

O Real Madrid enfrentará o Barcelona nesta quarta-feira, às 19 horas (horário de Brasília), pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Rei. Kaká deverá iniciar o confronto como opção no banco de reservas.