Pelo Twitter, Mano deseja sucesso à seleção na Copa Avisado por telefone, por Andrés Sanchez, de sua demissão, Mano Menezes usou a sua conta oficial no Twitter para se manifestar sobre a saída da seleção. Em mensagem curta, o treinador agradeceu os que o apoiaram em seu trabalho à frente do time brasileiro e disse que estará na torcida pela equipe na Copa do Mundo de 2014.