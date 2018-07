Pelo Twitter, Márcio Rosário anuncia saída do Botafogo

"Bom dia! Meus serviços no Botafogo acabaram (...) Vou deixar bem claro que nunca reclamei de nada. Sou homem! Não moleque! Minha indignação fica aqui e muita. Mas não posso expor meu sentimento aqui agora! Boa tarde a todos porque a minha não está boa", escreveu o jogador.

Rosário havia causado desconforto no clube ao usar o Twitter, há cerca de duas semanas, para criticar as decisões do técnico Caio Júnior. O zagueiro foi barrado pelo novo treinador do Botafogo e chegou a cogitar a possibilidade de deixar o clube. Por causa de suas declarações, o jogador chegou a ser afastado do elenco pela diretoria na semana passada.

Sem o defensor, o Botafogo precisa derrotar o rebaixado América, em São Januário, no domingo, e torcer por uma vitória do Vasco sobre o Olaria para garantir a classificação para a semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.