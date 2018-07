Pena pesada a Neymar foi provocada por puxão na camisa do árbitro, diz jornal As razões da punição de quatro jogos imposta pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol ao atacante Neymar podem ter ido além da bolada que acertou em Armero e da tentativa de cabeçada em Bacca no jogo contra a Colômbia. De acordo com o diário espanhol As, Neymar teria segurado o árbitro chileno Enrique Osses pela camisa e o chamado de "f.d.p." pelo menos cinco vezes, já nos vestiários. Ainda de acordo com a publicação, os dois foram separados pelo zagueiro David Luiz. Em seguida, chegaram os funcionários da segurança.