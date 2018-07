Pênalti de Rooney sela 19o título do Manchester United

Foi uma tarde nervosa para o United depois que Brett Emerton marcou para o Blackburn em 20 minutos. Rooney empatou para o Manchester United de aos 28 minutos da etapa final.

A penalidade máxima foi marcada pelo árbitro Phil Dowd após o goleiro do Blackburn Paul Robinson parecer ter atingido Javier Hernandez.

Após os jogadores dos dois times argumentarem, Rooney bateu no canto oposto de Robinson para selar o 12o título do Manchester United desde que a Premier League estreou na temporada 1992-93 e o 19o no total, superando o recorde que vinha dividindo com o Liverpool.

O Manchester United tem 77 pontos em 37 partidas, enquanto o Chelsea tem 70 com duas a jogar.

Pela primeira vez desde 1951, os jogos da primeira divisão foram disputados no mesmo dia da final da Copa da Inglaterra (FA Cup) mas, apesar dos ameaçados pelo rebaixamento Blackpool, Blackburn e Wolverhampton estarem todos em ação, os resultados não foram definitivos para que caíssem.

O Blackpool venceu por eletrizantes 4 x 3 o Bolton, mas segue na zona do rebaixamento junto com o Wolverhampton, que venceu o Sunderland por 3 x 1.

O empate do Blackburn em 1 x 1 com o Manchester United manteve a equipe um ponto acima da zona de rebaixamento enquanto na outra partida o West Bromwich bateu o Everton por 1 x 0.

Com os resultados deste sábado, o último colocado West Ham, que joga contra o penúltimo Wigan no domingo, está muito próximo de cair, mas ainda tem uma chance matemática de evitar a queda.

Blackburn e Wolves têm 40 pontos com uma partida a jogar, o Birmingham tem 39 com duas a disputar, o Blackpool tem 39 e um jogo a fazer, o Wigan tem 36 e o West Ham tem 33, ambos com duas partidas a jogar.