Pênalti divide opiniões de Corinthians e São Paulo após clássico no Morumbi

SÃO PAULO - Decidido por um lance de pênalti duvidoso, o clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pela 16ª rodada do Campeonato Paulista ainda vai dar muito o que falar. Logo na saída de campo, os protagonistas do Majestoso saíram com os ânimos em situações opostas. Enquanto os jogadores do Corinthians minimizam a polêmica, os do São Paulo demostravam uma irritação acima do normal.

"Veja o lance para ver o que aconteceu. Isso é sola, deve ter fraturado meu pé", reclamou Rogério Ceni, que não quis dar uma declaração maior para os jornalistas presentes. Já o outro protagonista do choque que resultou no pênalti estava bem mais relaxado, mas não deixou de defender a marcação do árbitro Leandro Bizzio Marinho. "Foi 100% pênalti. Se ele não me toca eu não ia cair, ia pegar a bola e fazer o gol", declarou Alexandre Pato na saída do gramado.

Segundo Ney Franco, os jogadores disseram que a ideia original do árbitro era marcar a falta de Pato. "A fala que ouvi do Osvaldo foi de que o quarto árbitro, ou o da linha de fundo, tinha dito que foi solada do Pato", disse.

"O árbitro deu a vitória pra eles. Eu levei um escorão e ele disse que estava de costas para o lance. Que árbitro fica de costas para o jogo? Ele disse que foi falta do Rogério. Se aquilo não foi solada, o que é então? Se for assim dá a vitória para eles que é mais fácil e a gente nem precisa entrar em campo", esbravejou Paulo Henrique Ganso, geralmente ponderado nas declarações.. Prova que a maneira que o juiz conduziu o jogo não agradou ninguém, Pato também alfinetou pela não expulsão de Rogério Ceni. "Prefiro não comentar qual cartão ele deu. Eu vou é comemorar meu gol", completou o atacante.

Já o sempre polêmico Luís Fabiano, irritado, resumiu:"Melhor nem comentar nada"."Corinthians é assim, sempre sofrido. O São Paulo tem jogadores excelentes. Fomos felizes e conseguimos sair com a vitória", completou o goleiro Cássio, feliz com a vitória do time de Parque São Jorge.

atualizada às 21h25