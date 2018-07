VÍDEO - Pênalti dois toques de Messi não é inédito. Relembre

O pênalti cobrado por Lionel Messi na vitória do Barcelona sobre o Celta ainda está repercutindo pelo mundo. O argentino, em vez de chutar direto para o gol, tocou a bola de lado e seu companheiro Luis Suárez apareceu de surpresa e balançou a rede. O tipo de cobrança não é inédito e já foi feito em outras ocasiões, com e sem sucesso.

Logo após a partida, especulou-se que a cobrança seria uma homenagem ao ex-jogador Johan Cruyff, um dos mentores dessa maneira de jogar do Barcelona. Em 1982, o holandês, quando estava no Ajax, fez algo ensaiado com Jesper Olsen. Mas a jogada contou com uma tabela, com um toque a mais para conclusão de Cruyff.

O atacante brasileiro Euller também já participou de uma jogada ensaida na cobrança de pênalti, com sucesso. Outros casos, como do meio-campista Pires, não deram muito certo. Confira abaixo algumas situações que mostram que a cobrança de Messi não é inédita, apesar da magia e da genialidade do craque.