Jogador bate pênalti bizarro para a lateral na Nigéria e levanta suspeita de manipulação; veja vídeo

Uma cena para lá de curiosa em uma disputa de pênaltis da final da Copa do estado de Ogun, no futebol da Nigéria, ganhou repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira. Um jogador Remo Stars cobrou o seu tiro na marca da cal diante do Ijebu United de maneira bizarra, mandando a bola deliberadamente para a linha lateral.

Engana-se, porém, quem acha que esta foi a única bizarrice da série. Logo no pênalti seguinte, o goleiro do Remo Stars não fez nem menção de ir em direção à bola na cobrança adversária. Outro jogador do mesmo time teve problemas em demonstrar que estava batendo propositalmente à esquerda da meta.

Conforme as imagens foram circulando na internet, as suspeitas de manipulação de resultados começaram a surgir. Contudo, a história pode ser bem diferente do que muitos imaginam. De acordo com o jornalista e podcaster nigeriano Ibukun Aluko, do Nigeria News, os jogadores perderam as cobranças de propósito como forma de protesto contra a arbitragem.

"Descobri que jogadores do Remo deliberadamente jogaram fora seus 3 primeiros pênaltis e seu goleiro também permaneceu imóvel quando os adversários tomaram o deles como marca de protesto pela arbitragem injusta no jogo", escreveu Alunko.

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is.

Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress??

This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United

pic.twitter.com/Mef2oU2gd1 — Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022