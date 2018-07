Pênalti no final dá empate para a Portuguesa contra o Linense na Copa Paulista

Desta vez a sorte ajudou. Com um gol de pênalti, marcado por Guilherme Queiroz aos 43 minutos do segundo tempo, a Portuguesa buscou o empate por 1 a 1 com o Linense, nesta terça-feira, no estádio do Canindé, em São Paulo. Este jogo abriu a segunda rodada da segunda fase e deixou a equipe paulistana na liderança do Grupo 4, com quatro pontos. O time de Lins (SP) somou seu primeiro ponto.

Ainda pela mesma chave, XV de Piracicaba, com três pontos, e São Paulo, com zero, se enfrentam nesta quarta-feira, em Piracicaba (SP), no complemento da rodada.

O jogo no estádio do Canindé estava equilibrado, mas o visitante encaixou um contra-ataque e abriu o placar aos 16 minutos com Jhony. A partir daí, o nervosismo tomou conta do time da casa, que só melhorou com algumas mudanças do técnico PC Gusmão. No final, Guilherme Queiroz foi derrubado dentro da área. Ele mesmo bateu o pênalti e deixou tudo igual.

Na próxima rodada, a terceira, o Linense volta a jogar fora de casa, desta vez contra o São Paulo, em jogo marcado para este sábado, às 10 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Já a Portuguesa receberá o XV de Piracicaba na próxima segunda-feira, às 20 horas, de novo no estádio do Canindé.