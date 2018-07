Pênalti polêmico ainda rende reclamações na Portuguesa

O treinador afirmou que esta foi a segunda vez que a Portuguesa teve problemas com um juiz filiado pela Bahia, enquanto o time paulista tem no Bahia e no Vitória rivais na luta contra o rebaixamento. "Contra o Coritiba, por exemplo, também com um árbitro baiano, nós tivemos o problema do gol no final e os cartões. É coincidência? Estou perguntando", indagou.

A partida em questão foi o empate entre Coritiba e Portuguesa, por 1 a 1, no dia 14 de agosto. Na oportunidade, os paranaenses arrancaram um empate aos 49 minutos do segundo tempo com um gol impedido do atacante Bill. Arilson Bispo da Anunciação (BA) apitou aquele jogo.

Expulso durante a confusão que sucedeu a marcação do pênalti para o Grêmio, o zagueiro Valdomiro também questionou a atuação de Jailson Macedo Freitas. "Todo mundo viu que não foi pênalti. Errou o juiz e perdemos um ponto precioso", destacou.

O capitão recebeu o cartão vermelho por se desentender com os brigadistas, que tentavam acabar com o tumulto. "Eu estava separando, estava de costas para a Brigada e me agrediram por trás. Virei para me defender. Toda ação gera reação", afirmou.