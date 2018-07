Pênaltis perdidos por William geram polêmica na Ponte

Artilheiro do time na temporada com 19 gols, William é o batedor de pênalti oficial. O treinador achava melhor que o peruano efetuasse a segunda cobrança, mas o atacante pediu para bater. "Minha ordem era para Ramirez cobrar. Dá para perceber que ele (William) até mudou a característica da batida", afirmou Carpegiani. As duas cobranças foram defendidas pelo goleiro Marcelo Lomba, uma em cada lado.

William assumiu a responsabilidade pelos dois pontos perdidos em casa e agradeceu o apoio de torcedores e companheiros. "Foi a primeira vez na minha vida que aconteceu de eu perder dois pênaltis. Pode colocar tudo na minha conta", afirmou. "Assim como a torcida aplaudiu, a maioria dos meus companheiros ligou pra mim depois, me dando apoio", completou.