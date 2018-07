Penalty comete gafe e 'antecipa' adeus de Rogério Ceni

Fornecedora de material esportivo do São Paulo, a Penalty cometeu uma grande gafe nesta quarta-feira ao enviar para a imprensa um convite que seria do "anúncio da despedida de Rogério Ceni". A notícia pegou o goleiro de surpresa, deixou-o extremamente irritado e fez que o clube cancelasse o evento.

O que acontece é que a Penalty está desenvolvendo um uniforme especial para Rogério que seria o último da sua carreira, mas a campanha iniciada por Muricy Ramalho para que o goleiro prorrogue a carreira por pelo menos mais seis meses o deixou novamente em dúvida e ninguém sabe ao certo se a aposentadoria - antes dada como certa até mesmo por Rogério - vá de fato acontecer.

Ceni não gostou de ver a fornecedora decretando sua decisão e avisou que não iria participar do evento. Assim que os convites foram disparados, rapidamente a notícia de que o goleiro iria se aposentar se espalhou nas redes sociais.

O desmentido, porém, aumenta o rumor sobre uma nova desistência do goleiro parar. Muricy Ramalho tem sido enfático nas declarações e depois do jogo contra o Palmeiras no último domingo não hesitou em apontar Rogério como o melhor da posição no país. Aos 41 anos, ele tem sido bem mais comedido ao falar sobre o futuro em relação ao começo do ano.

"Estou pensando em ser campeão, adoraria encerrar com um título e a única oportunidade que está restando é a Sul-Americana. Gostaria que fosse no Brasileiro, mas a diferença não está caindo", disse o goleiro, que nesta quarta entra em campo com o São Paulo na Sul-Americana contra o Nacional de Medellín para iniciar a série semifinal.

SÃO PAULO REBATE

O São Paulo divulgou uma nota oficial rebatendo a Penalty e desautorizando a empresa a fazer qualquer comunicado em nome do clube. A relação, que já não era boa, ficou ainda mais azeda.

"O São Paulo Futebol Clube desconhece completamente a iniciativa de convite enviado à imprensa sobre o anúncio de despedida do atleta Rogério Ceni

Em nenhum momento o clube foi consultado a respeito dessa questão e repudia de forma veemente a informação.

A decisão sobre o futuro cabe ao jogador em conjunto com o São Paulo Futebol Clube, e nenhum patrocinador fala pela instituição ou por qualquer atleta."