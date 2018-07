Penalty confirma que contrato com o São Paulo termina em abril

A fornecedora de material esportivo do São Paulo, a Penalty, confirmou nesta sexta-feira que o contrato em vigor com o clube do Morumbi vai se encerrar no dia 30 de abril deste ano. A empresa trabalha com a equipe desde 2013 e ao fim do atual vínculo, será substituída pela Under Armour.

O comunicado assinado pelo presidente da Penalty, Paulo Ricardo de Oliveira, esclarece que o termo aditivo do contrato para fornecimento de material esportivo já havia antecipado o fim do vínculo para 31 de dezembro do ano passado. Mas um acordo extra deixou combinado a prorrogação da parceria até o fim do mês de abril.

A empresa já havia atuado com o clube na década de 1990, quando acompanhou o São Paulo nas conquistas do bicampeonato da Libertadores e do Mundial Interclubes em 19922 e 1993. Nesta nova passagem, também lançou produtos de linha retrô, uma camisa vermelha comemorativa pela instalação de cadeiras vermelhas no Morumbi, além de uma jaqueta em homenagem a Telê Santana.