Penalty confirma que terceira camisa do Vasco será azul

RIO - A Penalty, fornecedora de materiais esportivos do Vasco, confirmou nesta terça-feira que a terceira camisa vascaína para 2012 será azul, com uma cruz de malta branca ocupando no centro da parte frontal. Duas fotos da camiseta haviam vazado na internet um dia antes, o que gerou uma série de críticas da Penalty.

Para encerrar as especulações se as imagens se tratavam mesmo da nova camisa vascaína, a fornecedora de material esportivo emitiu nota e confirmou a veracidade das imagens. "É verdade, as imagens são reais. Infelizmente a camisa caiu em mãos erradas antes da hora", lamentou a Penalty.

Parceira do clube desde 2009, ainda na Série B, a Penalty lamentou a forma com que as fotos vieram a público. "Não é justo com o Vasco e sua torcida que uma camisa oficial seja apresentada da forma que foi. Simplesmente não se deixa uma camisa sobre uma cama desarrumada sem o devido trato ao tecido, sem expor seus detalhes com o merecido destaque e sem contar a história escolhida para homenagear uma nação", diz a nota.

As fotos mostram a camisa estendida sobre o que parece ser uma cama. Numa das imagens, vê-se a parte frontal. Na outra, as costas do uniforme com o número 10. De acordo com a Penalty, a divulgação prematura atrapalha financeiramente empresa e clube. "Quando um lançamento é prejudicado, não só a Penalty, mas o Vasco e sua torcida também saem perdendo, pois todo o investimento é comprometido, colocando em risco a expectativa de vendas e por consequência, o lucro do clube", diz a Penalty, que encerra a nova avisando:

"Ainda temos muito a revelar".