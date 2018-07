Penapolense bate Ituano e larga na frente no Paulistão

A estreia do "caçulinha" do Campeonato Paulista, o Penapolense, não poderia ter sido melhor. Com um futebol competitivo, baseado no conjunto e na força física, superou o Ituano, por 3 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Tenente Carriço, pela primeira rodada do Paulistão. Pelo saldo, o time de Penápolis lidera a competição, com três gols contra dois do São Paulo, que venceu o Mirassol, no Morumbi, por 2 a 0, e dois também do Santos, que bateu o São Bernardo por 3 a 1. O time de Itu segura a lanterna.

O jogo começou morno e devagar, com os dois times insistindo na ligação direta da bola da defesa para o ataque. Mas, dono da casa, o Penapolense passou a imprimir mais velocidade e chegou aos seus gols, ambos marcados por Guaru. O primeiro saiu aos 29 minutos, depois de um levantamento da direita para o atacante Fio. Ele dividiu de cabeça com o zagueiro Cléber e a bola caiu atrás, quase na linha da grande área. O meia Guaru bateu de primeira e no alto. Um belo gol.

O Ituano sofreu o segundo gol aos 34 minutos. Fio fez o passe para Guaru, que foi empurrado pelo zagueiro Vitor Hugo quando invadiu a área. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Guaru bateu forte e rasteiro no canto esquerdo do goleiro Anderson.

Na volta para o segundo tempo, o Ituano voltou com duas mudanças no meio-campo. Saíram os dois volantes - Marcinho Guerreiro e Paulinho - para as entradas do volante Cambará e do meia Kleiton Domingues. O Penapolense, bem ao seu estilo, começou recuado para tentar armar o contra-ataque.

E não demorou para o terceiro gol sair. Isso aconteceu aos 13 minutos, quando Guaru carregou a bola desde o meio campo e lançou Viola no lado direito. Ele bateu cruzado e, na pequena área, Fio completou para as redes de carrinho. Guaru ainda desperdiçou a chance de ampliar aos 18 minutos, quando cobrou pênalti, deslocou o goleiro

Anderson, mas a bola, caprichosa, tocou no pé da trave e saiu. O próprio meia tinha sofrido a penalidade, numa atropelada por trás de Cambará.

O Ituano, timidamente, tentou a reação e ameaçou em chutes de Kleiton Domingues, que passou perto, e de Fernando Gabriel, defendido por Marcelo. O Penapolense manteve a sua estratégia, explorando o contragolpe. Desta forma, poderia ter aumentado o placar.

Pela segunda rodada, quarta-feira à noite, o Ituano vai tentar a reabilitação em casa diante do Atlético Sorocaba, num duelo regional. Na quinta-feira, o Penapolense vai atuar fora de casa diante do Mogi Mirim.

PENAPOLENSE 3 X 0 ITUANO

PENAPOLENSE - Marcelo; Luís Felipe, Jaílton, Gualberto e Rodrigo Biro (Biro); Liel, Anderson Carvalho, Neto e Guaru; Fio (Magrão) e Viola (Luciano Gigante). Técnico - Edison Só.

ITUANO - Anderson; Leandro Silva, Cléber, Vitor Hugo e Romário; Marcinho Guerreiro (Kleiton Domingues), Paulinho (Cambará), Michel e Fernando Gabriel; Edson (Luciano) e Tiago Bezerra. Técnico - Roberto Fonseca.

GOLS - Guaru aos 29 e aos 34 minutos do primeiro tempo. Fio, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima.

CARTÕES AMARELOS - Tiago Bezerra e Romário (Ituano).

RENDA - R$ 52.300,00.

PÚBLICO - 1.544 pagantes.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP).