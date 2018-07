Penapolense bate o Mirassol e continua no G-8 do Campeonato Paulista

Sem perder há quatro jogos - duas vitórias e dois empates -, o Penapolense chegou aos 24 pontos e está na oitava colocação, brigando por uma vaga com Bragantino, também com 24, Linense, com 21, e Oeste, com 19 pontos. Além disso, o time estaria classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Mirassol estacionou nos 15 pontos e fica na perigosa 15.ª colocação. Apesar de ainda não poder entrar na zona de rebaixamento, ficará torcendo por tropeços de União Barbarense, São Caetano, Atlético Sorocaba ou Guarani, que se enfrentam neste domingo.

O primeiro tempo aconteceu sem muitos lances de perigo. Os donos da casa tinham mais posse de bola, mas abusavam dos passes errados, enquanto que os visitantes se preocupavam mais com a marcação.

Diferente da primeira etapa, o jogo depois do intervalo começou bastante movimentado e com chances para ambos os lados. Ligeiramente melhor, o Penapolense abriu o placar aos 27 minutos. Magrão aproveitou cruzamento e completou com a ponta da chuteira.

O time de Penápolis marcaria o segundo novamente com o atacante, mas o árbitro anulou assinalando impedimento. Os visitantes seguraram a pressão e ainda tiveram chance de ampliar com Geuvânio, que acertou o travessão aos 44 minutos.

O Mirassol volta a campo no próximo domingo contra o Atlético Sorocaba, às 18h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 17.ª rodada. No sábado, o Penapolense recebe o Guarani, às 16 horas, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

MIRASSOL 0 x 1 PENAPOLENSE

MIRASSOL - Emerson; Medina (Mineiro), Gian, Augusto e Diogo; Alex Silva, Leomir, Felipe Lima (Adilson Bahia) e Camilo; Caion e Tiago Luis (André Cassaco). Técnico: Ivan Baitello.

PENAPOLENSE - Roni; Luis Felipe, Perez, Gualberto e Rodrigo Biro; Liel, Fernando, Heleno e Guaru (Neto); Val Baiano (Magrão) e Silvinho (Geuvânio). Técnico: Pintado.

GOL - Magrão, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Heleno (Penapolense).

ÁRBITRO - Raphael Claus.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).