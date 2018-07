Penapolense bate São Bernardo e volta a sonhar com G8 do Paulistão

PENÁPOLIS - O Penapolense manteve vivo o sonho de classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. No Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, venceu o São Bernardo, por 3 a 0, na abertura da 14.ª rodada, e diminuiu a diferença para o G8 - zona de classificação.

Aproveitando o tropeço do rival Linense, derrotado para o Botafogo, por 3 a 0, também neste sábado, o Penapolense ficou a um ponto do G8, com 20, em nono lugar. O São Bernardo, por outro lado, perdeu o segundo jogo seguido e segue em zona intermediária, com 15 pontos.

Apesar de ter começado melhor, tocando mais a bola e controlando a partida, o São Bernardo viu o time da casa abrir o placar em uma falha de Wilson Júnior. Após cobrança de escanteio, o goleiro saiu errado, não pegou nada, e o volante Fernando aproveitou para cabecear para o gol.

O empate quase saiu em seguida em chute de fora da área de Dudu, que explodiu no travessão. Os donos da casa foram mais eficientes e conseguiram aumentar o placar. Aos 34 minutos, em nova jogada de bola parada, Biro subiu entre os zagueiros e mandou para o gol de cabeça.

No segundo tempo, o São Bernardo tentou mudar, mas não conseguiu reagir. As coisas ficaram ainda piores quando o zagueiro Daniel Marques cometeu falta dura, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

No final do jogo, o São Bernardo foi deixando espaços e o Penapolense criou três boas chances de marcar com Fernando, Rodrigo Biro e Luis Felipe. Mas o goleiro Wilson Júnior apareceu bem e evitou uma goleada. Aos 46 minutos, ele não pôde fazer nada. Geuvânio entrou livre na grande área e bateu cruzado na saída do goleiro, ampliando o marcador.

O Penapolense volta a campo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 22 horas, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. No dia seguinte, o São Bernardo recebe o Atlético Sorocaba, no Estádio 1.º de Maio, no ABC paulista.

PENAPOLENSE 3 X 0 SÃO BERNARDO

PENAPOLENSE - Marcelo; Luis Felipe, Jaílton, Biro e Rodrigo Biro; Heleno, Liel, Fernando e Guaru (Sérgio Mota); Silvinho (Neto) e Val Baiano (Geuvânio). Técnico - Pintado.

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Régis, Daniel Marques, Fernando Lombardi e Radar; Dudu (Michael), Daniel Pereira, Gleidson (Jonathan) e Bady (Marcio Garcia); Gil e Fernando Baiano. Técnico - Wagner Lopes.

GOLS - Fernando, aos 14, e Biro, aos 34 minutos do primeiro tempo. Geuvânio, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Luis Felipe (Penapolense); Daniel Marques e Daniel Pereira (São Bernardo).

CARTÃO VERMELHO - Daniel Marques

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP).