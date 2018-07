Penapolense contrata PC Gusmão para o lugar de Narciso

O Penapolense agiu rápido e já anunciou o nome do substituto de Narciso, que foi demitido após a derrota para o São Bernardo por 1 a 0, na última terça-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O presidente Nilso Moreira confirmou nesta quarta-feira a contratação de PC Gusmão para dirigir o time na sequência da competição.

PC Gusmão chega com a tarefa de recuperar o Penapolense, que ainda não conquistou vitória alguma neste Paulistão e soma apenas dois pontos no Grupo D, após quatro jogos. Para isso, ele trará dois auxiliares técnicos e tem chegada prevista ao seu novo clube para esta quinta-feira.

Ex-jogador, PC Gusmão já dirigiu alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, como o Cruzeiro, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco. No ano passado, comandou o Al-Arabi, do Catar, o Ceará e o Bragantino.

A estreia de PC Gusmão no comando do Penapolense será na próxima quarta-feira, às 17 horas, diante do Mogi Mirim, fora de casa, em partida válida pela quinta rodada do Paulistão.

Além do Penapolense, o Marília também já trocou de técnico neste começo de Paulistão. O clube demitiu Luis dos Reis e anunciou a contratação de Bruno Quadros.