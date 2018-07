Penapolense demite Edison Só e contrata Pintado

A mudança acontece num momento delicado do time, que sofreu alguns tropeços. Mesmo assim vinha se mantendo em boa posição na tabela, com 13 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Depois da derrota para o Botafogo, sábado, por apenas 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a direção optou pela troca para tentar dar um novo ânimo ao elenco. Nos últimos três jogos, o time somou apenas um ponto.

O acerto, conforme destacou o presidente Nilso Moreira, ocorreu por volta do meio-dia. Para a diretoria, houve desgaste entre todas as partes. E o dirigente optou pela demissão de Edison Só que, ano passado, subiu com o time da Série A2 e neste Paulistão teve um início considerado surpreendente.

A nova comissão técnica será responsável por dirigir a equipe na próxima rodada, no duelo contra o São Paulo, às 18h30 do dia 3, no Tenentão, em Penápolis.