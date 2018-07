Penapolense derrota Portuguesa e dispara na liderança do Grupo A

PENÁPOLIS - O Penapolense somou a quinta vitória seguida no Paulistão, ao derrotar a Portuguesa por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, pela nona rodada do campeonato. Assim, disparou na liderança do Grupo A, agora com 18 pontos.

Do outro lado, foi a primeira derrota da Lusa sob o comando do técnico Argel Fucks, que vinha de duas vitórias e um empate. Assim, o time continua com oito pontos, na penúltima posição do Grupo C, com mínimas chances de classificação para as quartas de final.

"Nosso time não foi tão bem como contra o Santos (vitória por 4 a 1 na rodada passada), mas fez o suficiente para vencer", comentou o técnico do Penapolense, Narciso, que venceu o duelo com Argel Fucks, com quem jogou no Santos na década de 90.

O Penapolense saiu na frente logo aos quatro minutos. Neto lançou Guaru pelo lado direito em velocidade. Ele levantou a cabeça e cruzou alto para o outro lado, onde Douglas Tanque cabeceou. A bola tocou nas costas de William Magrão, que fez contra.

Num jogo equilibrado, a Lusa foi buscar o empate aos 42 minutos. Após a cobrança de escanteio de Wanderson, a defesa do Penapolense não cortou e a bola tocou na cabeça do zagueiro Luiz Gustavo, que também fez contra.

No segundo tempo, o time da casa voltou mais adiantado, com a saída do ala-direito Rodnei para a entrada do atacante Rafael Ratão. E foi dos pés dele que saiu o passe para Liel chutar e marcar o segundo gol do Penapolense aos 15 minutos.

Argel Fucks ainda tentou colocar a Lusa na frente, com as entradas de Laércio e Gabriel Xavier, mas não teve sucesso. A melhor chance de empate aconteceu aos 41 minutos, numa cobrança de falta de Régis, que o goleiro Samuel espalmou para escanteio.

Na décima rodada do Paulistão, o Penapolense recebe a Ponte Preta no sábado, enquanto a Portuguesa enfrenta o Comercial no domingo.

FICHA TÉCNICA:

PENAPOLENSE 2 X 1 PORTUGUESA

PENAPOLENSE - Samuel; Rodnei (Rafael Ratão), Jailton, Gualberto (Luiz Gustavo) e Rodrigo Biro; Liel, Neto, Washington e Guaru; Alex Créu e Douglas Tanque (Heleno). Técnico - Narciso.

PORTUGUESA - Tom; Régis, Diego Augusto, Willian Magrão (Gustavo Tapalipa) e Bryan; Coutinho (Laércio), Rudnei, Rondinelly e Wanderson (Gabriel Xavier); Henrique e Leandro. Técnico - Argel Fucks.

GOLS - William Magrão (contra), aos quatro, e Luiz Gustavo (contra), aos 42 minutos do primeiro tempo; Liel, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Prieto Alfieri.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Biro e Heleno (Penapolense); Régis, Coutinho, Laércio, Henrique e Rudnei (Portuguesa).

CARTÃO VERMELHO - Rudnei (Portuguesa).

RENDA - R$ 34.740,00.

PÚBLICO - 2.058 pagantes.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP).