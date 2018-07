Penapolense é o primeiro paulista a vencer na Série D

Somente na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, um clube paulista conseguiu a primeira vitória. Diante do Metropolitano-SC, o Penapolense venceu por 2 a 0 e entrou na zona de classificação do Grupo A8, na segunda posição, com cinco pontos. O líder, porém, segue sendo o Londrina, que está imbatível, com nove pontos, ao vencer o Boavista por 1 a 0. Além desses, mais quatro jogos movimentaram a competição neste sábado.

Se o Penapolense vai bem, o Grêmio Barueri, outro paulista, está cada vez pior. O time perdeu para o Tombense por 2 a 0 e segue na lanterna, sem pontos, no Grupo A6. Já o time mineiro lidera, com nove pontos.

O time de Tombos foi o único representante de Minas Gerais que venceu. Mesmo atuando em casa, o Ipatinga perdeu de virada para o Porto-PE, por 2 a 1, e segue com apenas um ponto ganho, na quinta posição do Grupo A4. O clube pernambucano é o líder, com sete pontos.

Já o Villa Nova-MG ficou no empate por 1 a 1, fora de casa, com o Estrela do Norte-ES. O time de Nova Lima ainda não venceu e tem dois pontos, na quinta posição do Grupo A5. A equipe de Cachoeiro do Itapemirim, com o empate, perdeu a chance de entrar na zona de classificação e segue na terceira posição, agora com quatro pontos.

Mais tarde, o Princesa do Solimões venceu, por 2 a 1, o Atlético Acreano, em Manaus, fechando o sábado na Série D.

Confira os jogos da 4.ª rodada da Série D:

Sábado

Penapolense-SP 2 x 0 Metropolitano-SC

Boavista-RJ 0 x 1 Londrina-PR

Ipatinga-MG 1 x 2 Porto-CE

Estrela do Norte-ES 1 x 1 Villa Nova-MG

Tombense-MG 2 x 0 Grêmio Barueri-SP

Princesa do Solimões-AM 2 x 1 Atlético Acreano-AC

Domingo

16h

Guarany de Sobra-CE x Interporto

Campinense-PB x Baraúnas-RN

Central-PB x Coruripe-AL

Globo-RN x Confiança-SE

Brasiliense-DF x Itaporã-MS

Maringá-PR x Cabofriense-RJ

Guarani de Palhoça-SC x Ituano-SP

17h

São Raimundo-RR x Santos-AP

River-PI x Moto Club-MA

Operário-MT x Luziânia-DF

19h

Rio Branco-AC x Genus-RO