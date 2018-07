Penapolense empata com o líder Londrina na Série D

No Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, o Penapolense perdeu grande chance de entrar no G2 do Grupo A8. Sem inspiração, o time paulista ficou no empate sem gols contra o Londrina e continua de fora da zona de classificação. O Penapolense é o terceiro colocado, com seis pontos, enquanto os paranaenses estão na ponta, com 14 pontos.

Quem não desperdiçou a chance foi o Confiança. No Ipatingão, no norte de Minas Gerais, o time sergipano derrotou o Ipatinga por 1 a 0 e se aproximou da classificação à próxima fase. A equipe lidera o Grupo A4 com 14 pontos, enquanto os mineiros estão na lanterna com apenas um ponto.

No outro jogo da chave, o Porto também se aproximou da classificação. Apesar de ficar no empate contra o Vitória da Conquista, por 1 a 1, fora de casa. Os pernambucanos também têm 14 pontos. Assim, na próxima rodada, Confiança e Porto podem garantir a classificação antecipada.

OUTROS JOGOS - Em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, o Estrela do Norte fez bem o dever de casa derrotando o Itaporã, adversário direto pela vaga, por 3 a 1, e

subiu para os dez pontos, em segundo lugar. O time do Mato Grosso do Sul segue em terceiro lugar, com sete.

No interior de Goiás, o Goianésia empatou o clássico regional contra o Luziânia, por 1 a 1, em jogo válido pelo Grupo A6. O time do Distrito Federal segue na liderança, com 11 pontos, enquanto os goianos estão apenas em quarto, com quatro pontos. Desta

forma, o Operário-MT pode assumir a ponta caso derrote o Barueri neste domingo.

Na lanterna do Grupo A2, o Interporto comemorou a primeira vitória. Dentro de casa, o time tocantinense derrotou o Guarany de Sobral, por 1 a 0. Apesar do resultado, a equipe do Norte tem apenas cinco pontos em último lugar. Os cearenses estão em

Terceiro lugar, com seis.

ELETRIZANTE - Pelo Grupo A1, dois duelos deixaram os torcedores de cabelo em pé. No Amazonas, o Princesa do Solimões derrotou o Genus-RO por 3 a 2, de virada. Os amazonenses assumiram dispararam na vice-liderança, com 13 pontos, deixando os próprios rondonienses para trás, com nove pontos, em terceiro lugar.

Em Roraima, no outro jogo da chave, o São Raimundo-RR chegou a estar vencendo por 3 a 1, mas vacilou no final e acabou derrotado para o Atlético Acreano, por 4 a 3. Os visitantes chegaram aos oito pontos no meio da tabela, enquanto os donos da casa

caíram para a lanterna, com seis.

Confira os jogos da 7.ª rodada:

Sábado

Penapolense-SP 0 x 0 Londrina-PR

Ipatinga-MG 0 x 1 Confiança-SE

Goianesia-GO 1 x 1 Luziânia-DF

Estrela do Norte-ES 3 x 1 Itaporã-MS

Interporto-TO 2 x 1 Guarany-CE

Vitória da Conquista-BA 1 x 1 Porto-PE

Princesa do Solimões-AM 3 x 2 Genus-RO

São Raimundo-RR 3 x 4 Atlético-AC

Domingo

15h30

Pelotas-RS x Metropolitano-SC

16h

Maringá-PR x Ituano-SP

Brasiliense-DF x Anapolina-GO

Operário-MT x Grêmio Barueri-SP

Guarani-SC x Brasl-RS

Campinense-PB x Coruripe-AL

Central-PE x Jacuipense-BA

Moto Club-MA x River-PI

Rio Branco-AC x Santos-AP