Penapolense empata e perde chance de liderar Paulistão

O tropeço em casa mantém o Penapolense na terceira colocação, com 13 pontos. Agora, tem dois a menos que a líder Ponte Preta e um abaixo do Santos, que perdeu para o Paulista, por 3 a 1, no Pacaembu. Já os sorocabanos continuam fora da zona de rebaixamento, com seis pontos, na 14ª posição.

Em situação menos favorável na tabela, o Atlético surpreendeu o anfitrião e foi melhor em campo na maior parte do jogo. Mesmo assim, quem abriu o marcador foi o Penapolense. Após contra-ataque, aos 15 minutos, o meia Guaru fez cruzamento na medida para o atacante Silvinho, que mandou no ângulo direito do goleiro Marcelo Moretto.

O empate do time sorocabano saiu ainda na primeira etapa. Aos 27 minutos, o meia Gerson aproveitou uma bola alçada na área e desviou de cabeça para empatar. Os donos da casa conseguiram equilibrar o jogo somente na segunda etapa. Apesar disso, não conseguiram sair de campo com a vitória.

No próximo domingo, às 18h30, o Penapolense volta campo para enfrentar o Oeste, no Estádio dos Amaros, em Itápolis. O Atlético Sorocaba joga contra o Linense, no mesmo dia e horário, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

PENAPOLENSE 1 x 1 ATLÉTICO SOROCABA

PENAPOLENSE - Roni; Alex, Biro, Jailton e Rodrigo Biro; Liel, Anderson Carvalho, Neto (Francismar) e Guaru (Fernando); Magrão (Viola) e Silvinho. Técnico: Edison Só.

ATLÉTICO SOROCABA - Marcelo Moretto; César, Fábio Sanches e Wellington; Edson Sitta (Thiago Baiano), Da Silva, Rai, Gérson (Chico) e Carlinhos; Tiago Marques (Jorge Preá) e Misael. Técnico: Estevam Soares.

GOLS - Silvinho, aos 15, e Gerson, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Biro, Fernando e Silvinho (Penapolense); César e Fábio Sanches (Sorocaba).

ÁRBITRO - Paulo César Oliveira.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP).