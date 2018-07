Penapolense impõe primeira derrota ao Rio Claro no Paulista

RIO CLARO - O Penapolense obteve sua primeira vitória no Campeonato Paulista na tarde deste sábado e, de quebra, acabou com a invencibilidade do Rio Claro, batido por 1 a 0. O gol marcado por Liel, logo aos dois minutos, no Estádio Augusto Schmidt Filho, pela terceira rodada, aliviou o clima de tensão que estava no clube de Penápolis.

A primeira vitória levou o Penapolense para a vice-liderança do Grupo A, com os mesmos três pontos do líder São Paulo, que joga neste domingo. No entanto, o vencedor interiorano tem um jogo a mais que os adversários da chave. Já o primeiro tropeço fez o Rio Claro continuar na penúltima colocação do Grupo D, com quatro pontos. O lanterna Mogi Mirim ainda pode passá-lo no complemento da rodada.

O JOGO

Um gol relâmpago do Penapolense deixou alguns torcedores que ainda entravam no Shmidtão chateados. Logo aos dois minutos, Guaru cobrou falta e Liel desviou de cabeça no canto de Cléber Alves. Atrás do marcador, o Rio Claro tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para furar a defesa adversária, que estava bem armada. O time de Penápolis ainda teve chance de ampliar com Guaru. O meia passou pelo goleiro e na hora da finalização foi travado por Marcos Vinícius.

O Rio Claro voltou do intervalo querendo o empate, mas viu a situação ficar complicada logo no início, quando Thiago Crispim recebeu dois cartões amarelos em cinco minutos e foi expulso.

Mesmo com um a menos, o time da casa pressionou e quase empatou em finalizações de Robson e Léo Costa. Na base do contra-ataque, o Penapolense vinha levando perigo e só não ampliou por causa de uma grande defesa de Cléber Alves, em cobrança de falta de Neto, que seria expulso aos 48 minutos.

O Rio Claro volta a campo na próxima quarta-feira, contra o São Paulo, às 22 horas, no Morumbi. Na quinta-feira, o Penapolense enfrenta o Palmeiras, às 19h30, no Pacaembu. Os dois jogos são válidos pela quarta rodada do Paulista.

FICHA TÉCNICA:

RIO CLARO 0 X 1 PENAPOLENSE

RIO CLARO - Cléber Alves; Henrique Choco (Carlinhos), Alex Bruno, Marcos Vinícius e Anderson Luís; Nando Carandina, Samuel, Ramos (Robson) e Léo Costa; Thiago Cristian e Alex Afonso (André Luiz). Técnico - Fahel Júnior.

PENAPOLENSE - Samuel; Rodnei, Jaílton, Gualberto e Rodrigo Biro; Liel, Petros (Fernando), Washington e Guaru (Fio); Edilson (Neto) e Alexandro Créu. Técnico - Narciso.

GOL - Liel, aos dois minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Cristian, Alex Bruno e Nando Carandina (Rio Claro); Jailton, Rodrigo Biro e Neto (Penapolense).

CARTÕES VERMELHOS - Thiago Cristian (Rio Claro); Neto (Penapolense).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro (SP).