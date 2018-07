Penapolense perde e Londrina é único 100% na Série D do Brasileiro

Único paulista a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional -, neste domingo, pela quinta rodada, o Penapolense não conseguiu manter a boa fase e perdeu por 1 a 0 para o Londrina-PR. O time paranaense, aliás, é o único com 100% de aproveitamento, já que o Brasiliense-DF empatou com a Anapolina-GO por 1 a 1.

No total, 12 jogos movimentaram a rodada neste domingo. Atuando em casa, diante de sua torcida, o Londrina, campeão do Paraná em 2014, fez valer o favoritismo e derrotou o Penapolense por 1 a 0, se mantendo com tranquilidade na liderança do grupo A8, com 12 pontos em quatro jogos. Já o time paulista está em segundo, com cinco. Pelo mesmo grupo, o Metropolitano-SC empatou por 2 a 2 com o Pelotas-RS, ficando em terceiro lugar, com quatro pontos. Já o clube gaúcho é o terceiro colocado, com apenas três.

O Brasiliense sentiu na pele pela primeira vez o que não é somar três pontos. O time de Taguatinga (DF) empatou com a Anapolina por 1 a 1 e segue na liderança do Grupo A5, com 10 pontos. Já o clube goiano é o terceiro colocado, com cinco. O vice-líder é o Itaporã-MS, que venceu o Estrela do Norte-ES e chegou aos seis pontos. O clube capixaba é o quarto, com quatro.

VACILOS - Um dos mais tradicionais na divisão, o Remo-PA perdeu em casa para o Guarany, de Sobral (CE), por 1 a 0. O time paraense acabou caindo para a quarta posição, com cinco pontos. Enquanto isso, o clube cearense assumiu a liderança do Grupo A2, com seis.

No Grupo A1, o Santos-AP também acabou derrotado em casa. O time amapaense perdeu para o Gênus-RO por 1 a 0, mas segue na segunda posição, com sete pontos. O clube de Rondônia é o quinto colocado, com seis. O líder, com 11 pontos, é o Rio Branco-AC, que empatou o duelo acreano com o Atlético-AC por 2 a 2, deixando o rival na lanterna, com cinco pontos.

Pelo Grupo A3, o Jacuipense-BA continua sobrando. O time de Jacuípe (BA) venceu o Central-PE por 1 a 0, sendo o líder, com 10 pontos, e deixando o clube de Caruaru (PE) na terceira posição, com cinco. O segundo colocado é o Campinense-PB, com seis pontos, que empatou sem gols com o Coruripe-AL.

A goleada da rodada ficou por conta do Confiança-SE. Atuando em Aracaju, o time sergipano venceu o Ipatinga-MG por 5 a 1 e subiu para a liderança do Grupo A4, com oito pontos. O clube mineiro é o lanterna, com um.

O Brasil-RS também conseguiu um resultado expressivo, ganhando do Guarani-SC por 2 a 0 e assumindo a liderança do Grupo A7, com nove pontos. O clube catarinense é o terceiro colocado, com cinco.